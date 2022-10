CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre.— José Woldenberg, ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), afirmó que aprobar la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador significaría un retroceso para la democracia mexicana de 50 años.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Woldenberg Karakowsky manifestó su deseo de que dicha reforma electoral no pase en el Congreso, debido a que mucho de lo que se ha construido en en México en materia de democracia se destruiría.

“Lo que me gustaría es que esa iniciativa no pase, porque mucho de lo construido en décadas en México se estaría destruyendo, y se estaría destruyendo no para mejorar sino para lleva a cabo algo faccioso”, dijo.

“Esta sería la primera reforma, y llevamos ocho de 1977 para acá, que se haga para responder a las exigencias de la Presidencia de la República, todas las ocho reformas anteriores fueron para responder a exigencias de la oposición, y ahí estuvo buena parte de su virtud, porque eran las oposiciones, que fueron diversas a lo largo de los años, las que detectaban las fallas del sistema electoral, las ponían sobre la mesa y se fueron corrigiendo poco a poco y de manera paulatina”, detalló.

Volver a un esquema de antes de 1977, sería un retroceso, me atrevo a decir, de cerca de 50 años”, puntualizó.

La Reforma Electoral de López obrador causa polémica porque crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE), órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al Gobierno.

Además los consejeros electorales disminuirían de 11 a siete, los cuales serían propuestos por medio del voto popular mediante una lista de perfiles elegidos por las cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular del Ejecutivo Federal.

También eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque favorecerían al actual partido en el poder.

El ex consejero presidente del IFE, organismo que se convirtió con los años en el INE, detalló que en caso de aprobarse dicha reforma en el Congreso, el presidente López Obrador “ganaría en el cortísimo plazo, pero a la larga terminaría perdiendo”

“México es una sociedad plural y lo sabemos todos, esa pluralidad es la que requiere que las diferentes corrientes políticas e ideológicas tengan un escenario institucional para su competencia, y si algo hemos logrado en los últimos años en México es eso: que la diversidad política que existe en el país vaya a elecciones en donde nadie gana todo, nadie pierde todo, porque los humores públicos son cambiantes, quien gana hoy, maña pierde y eso es muy buena noticia para México, estamos aprendiendo a convivir en la diversidad”, señaló.

Si alguien cree que una autoridad facciosa, alineada al presidente o alineada a un partido puede ofrecerle al país un futuro venturoso, se está equivocando”, aseveró.

“Por supuesto que puede ganar en el cortísimo plazo, pero con el paso de dos, tres, cuatro o cinco años, más que civilizar la convivencia política va a ser una fórmula para que la conflictividad vaya en aumento y eso a nadie le conviene. Sería catastrófico y tristísimo”, puntualizó.