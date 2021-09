El ex presidente de México Felipe Calderón, quien hasta 2018 estuvo afiliado al PAN, criticó a los senadores blanquiazules que se reunieron con Santiago Abascal Conde, presidente del partido español ultraderechista Vox para “defender la propiedad privada e impedir el avance del comunismo”. Aseguró que la dirigencia del PAN “hace buen rato que está extraviada. Hoy, una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra. Y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso los senadores, eso está peor. Ojalá cambien ya de dirigencia. Por esas y otras cosas salimos muchos”.

Los senadores panistas dicen que fue a título personal

Ayer, los senadores del PAN se reunieron y firmaron una carta con Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha VOX en España. Hoy, Julen Rementeria, uno de los legisladores que participaron, comentó que todo fue un error de interpretación y que no se formó ninguna alianza, aunque el mismo Julen presumió en sus redes sociales haber firmado una la misiva por “la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada”.

“Yo quisiera decir realmente de lo que buscábamos, el evento era al final de cuentas poder suscribir el documento en el que están los principios en los que creemos. Esto fue estrictamente a título personal porque creemos en esto que está contemplado aquí”, comentó. Además, Rementeria deslindó al PAN de cualquier alianza con VOX, aunque la misma bancada en el Senado presumió la firma de un documento.