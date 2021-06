NUEVO LEÓN.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón afirmó que se logró el rescate de 17 víctimas de desaparición de la vía Monterrey-Nuevo Laredo, la cual es conocida ahora como el nuevo “Triángulo de las Bermudas”.

En entrevista, tras asistir a un evento en el Hospital Metropolitano, el Bronco adelantó que el jueves habrá una reunión de mandos operativos de las dos entidades.

“Se rescataron a 17 personas y bueno hay polémica en cuanto a lo que dicen y no dicen. Y bueno es un tema de inteligencia que no me gustaría decirlo”, dijo.