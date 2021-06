Para disminuir el índice de violencia y elevar la seguridad de la población, el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, respaldó la intención de que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El también exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana se reunió este martes en Palacio Nacional con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por un más de dos horas en privado y a su salida compartió su visión de la propuesta de trasladar a ese cuerpo de seguridad a las filas de la institución armada.

Durazo Montaño señaló que hay que ser prácticos y la única opción que existe en el actual contexto es ya que pasará mucho tiempo para que la Guardia Nacional forme sus propios cuadros.

La prensa le cuestionó al futuro gobernador de Sonora si con esa decisión no se impactaría en forma negativa el espíritu de contar con un mando civil la Guardia Nacional, tal como se propuso al inicio de la administración federal.

Dijo que con esa idea se creó “pero no hay un mando civil”, admitió el sonorense.

“Con esa idea se creó pero no hay un mando civil, ya no me toca perdón, era lo que yo decía cuando estaba ahí. No, no hay un liderazgo civil que tenga capacidad para conducir una organización que su base original está formada por exmilitares y exmarinos; esa es la razón fundamental y además tenemos que entender también que estamos en una época de un nivel de inseguridad con una paciencia cada vez menor de la ciudadanía respecto al tema. Consecuentemente la urgencia por mejorar los indicadores es cada vez mayor”, explicó el gobernador electo.