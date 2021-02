Tras la definición de 14 de los 16 candidatos de Morena a las alcaldías de la Ciudad de México para la siguiente elección, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó el uso de encuestas.

“La gran ventaja de Morena pues es que es por encuesta la decisión, no es una decisión en donde un equipo decida quién es el candidato, no es el candidato o candidata o no candidata, sino sencillamente, es a partir del resultado de una encuesta de una Comisión Nacional de Elecciones; y eso pues transparenta la resolución”, respondió en videoconferencia de prensa, después de que se le solicitó su opinión sobre la participación de los candidatos que son afines a René Bejarano.

El miércoles pasado, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que de acuerdo a la convocatoria interna del partido, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los aspirantes a alcaldes en la Ciudad de México, donde se dieron a conocer algunos resultados de las encuestas.

Álvaro Obregón – Eduardo Santillán

Azcapotzalco – Vidal Llerenas.

Benito Juárez – Paula Soto

Cuauhtémoc – Dolores Padierna

Gustavo A. Madero – Francisco Chiguil

Iztacalco – Armando Quintero

Iztapalapa – Clara Brugada

Magdalena Contreras – Patricia Ortiz

Miguel Hidalgo – Victor Hugo Romo

Milpa Alta – Judith Vanegas

Tláhuac – Adriana María Guadalupe Espinosa

Tlalpan – Gabriela Osorio

Venustiano Carranza – Evelyn Parra

Xochimilco – José Carlos Acosta.

Los resultados de las encuestas de las alcaldías de Coyoacán y Cuajimalpa se darán a conocer más adelante. Sin embargo, al interior de Morena ha habido molestia por estas definiciones, por lo que la mandataria capitalina solicitó tener altura de miras.

“Creo que todos debemos tener altura de miras, hay un proceso de transformación en el país, del que somos parte; y ya no opinaría mucho más, como Jefa de Gobierno -repito- me toca garantizar pues que las elecciones se lleven de la mejor manera posible, en paz y garantizar que sean de nuestro nivel de competencia, pues elecciones justas”, agregó.