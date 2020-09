El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus simpatizantes respetar al grupo de personas que se manifiestan en contra suya en el Zócalo de la Ciudad de México y no confrontarlos.

Los manifestantes se instalaron en el Zócalo luego de que un juez ordenara al gobierno de la Ciudad de México garantizar su derecho a manifestarse en la Plaza de la Constitución.

“Yo les diría que no hagan eso, que no hay que caer en ninguna provocación, porque de repente llegan provocadores y nos van a culpar a nosotros… si son simpatizantes nuestros que no vayan, que no se caiga en ninguna provocación y que se le garantice a este grupo que se manifieste con absoluta libertad”, puntualizó López Obrador.