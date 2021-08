Sin el presidente Andrés Manuel López Obrador, así inició la ‘mañanera’ de este viernes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, esto debido a un bloqueo organizado por maestros de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Aquí me quedo. Yo no acepto chantajes. Me respetan y luego hablamos.”, respondió López Obrador a manifestantes, entre ellos trabajadores de la salud despedidos y familiares de presos, que rodearon la camioneta en la que viajaba.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, explicó que “antes de arribar el ciudadano presidente, bloquearon la entrada principal de la Sección VII de la región militar aquí de Chiapas y de Tabasco. El presidente está dialogando con la Sección Siete del Magisterio, por eso no está aquí con nosotros”, indicó el funcionario.

Asimismo, agregó que el diálogo es una característica del mandatario.

“Es un demócrata, un hombre que a través del diálogo, la fuerza y la razón se ha propuesto resolver todos los asuntos de México, sobre todo los conflictos con las organizaciones”, añadió.

El titular del Ejecutivo se encuentra en una gira de trabajo por el sur del país.

En tanto, el magisterio va a retener al presidente “el tiempo que sea necesario, para que nos envíe esa señal de que se comprometa a resolver nuestras problemáticas”, dijo Virgilio Aquino Cruz, integrante de la CNTE sección 7, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Fue cerca de las 8:00 de la mañana cuando López Obrador finalmente pudo ingresar a las instalaciones de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez.