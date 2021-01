Durante el levantamiento de las casas de campaña estuvo presente personal de la Comisión de Derechos Humanos; integrantes del Campamento México respondieron de forma violenta.

150 casas de campaña vacías, pertenecientes al Frente Nacional Anti AMLO (Frena), fueron retiradas del Zócalo capitalino por el Gobierno de la Ciudad de México, con el propósito de garantizar medidas sanitarias y prevenir contagios por el virus que provoca la Covid-19.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Gobierno de la capital, no se retiró a ninguna persona que estuviera pernoctando en el lugar.

Para garantizar el derecho a la libre manifestación, estuveron presentes la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un notario público que certificó que únicamente fueran retiradas casas de campaña vacías, personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, elementos de la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), personal de las Secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana (SSC), la función de estos últimos se acotó a supervisar las medidas de seguridad.

Así fue el desalojo del campamento que permanecía en el Zócalo Capitalino, #CDMX, por parte del personal de Servicios Urbanos, a partir de las 21:30 hrs. Se reportaron enfrentamientos en el lugar. pic.twitter.com/Saeb536JDJ — Webcams de México (@webcamsdemexico) January 30, 2021

Ante estas acciones, integrantes del Campamento México respondieron de forma violenta con extintores, gas lacrimógeno y palos contra los trabajadores de Servicios Urbanos. No obstante, el personal del Gobierno capitalino no cayó en provocaciones y no hubo necesidad de la intervención de los elementos de la Secretaría de Seguridad.

De acuerdo con la cuenta de Twitter Webcams de México, el retiro de las casas de campaña dio inicio a las 21:30 horas de este viernes.