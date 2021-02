La Secretaría de Salud retrasó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer a 627 mil 921 trabajadores de la salud, debido a que ayer la farmacéutica oficializó que no podrán realizar el “embarque anticipado” , como les solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López-Gatell, expuso que la farmacéutica está impedida de hacer un embarque anticipado de vacunas el 8 de febrero, pues debido a las nuevas disposiciones de regulación comercial de la Unión Europea será hasta el 15 próximo, pero nadie se quedará sin recibir la segunda dosis.

Oficial

“Ya, hoy es oficial, no será posible. Y explica Pfizer lo que ya habíamos comentado aquí, no es por voluntad de Pfizer, y no es por desairar la petición del presidente López Obrador”, dijo.

El refuerzo estaba programado 21 días después de haber recibido la primera vacuna, pero ahora extenderán el plazo hasta 28 y 35 días, impactando 96 mil 963 personas que recibieron su primera vacuna entre el 28 y 12 de enero pasados y 530 mil 958 que la recibieron entre 13 de enero a la fecha.

Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, la OMS recomienda que el intervalo entre la primera y segunda dosis de la vacuna puede ser de 21 a 42 días.

Cansino solicita aprobación

La farmacéutica china CanSino solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el uso de emergencia en México de la vacuna contra COVID-19, según informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

La Fase III de dicha farmaceútica se aplicó en más de 14 mil voluntarios en distintos estados del país. El costo de este ensayo clínico ascendió a una inversión de 140 millones de dólares. México firmó un contrato de compra de 35 millones de ésta.