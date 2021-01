El cambio de gobierno en los Estados Unidos ha puesto al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una posición complicada. Tan es así que, de acuerdo con The New York Times, durante la primera llamada telefónica que tuvo con Joe Biden, el mexicano no perdió la oportunidad de elogiar a Donald Trump.

“Debo mencionar que tenemos una muy buena relación con el ahora presidente de su país, el señor Donald Trump”, son las palabras que habría usado el ejecutivo mexicano durante la llamada. “El respeta nuestra soberanía”, agregó según dos fuentes anónimas.

La periodista Natalie Kitroeff recalcó en el editorial que México fue uno de los últimos países en reconocer a Biden como presidente electo de los Estados Unidos, haciendo hincapié en que esperaría a que se resolvieran los asuntos legales de la elección para felicitarlo.

Las actitudes del presidente, consideró, muestran una evidente preocupación a que Biden se interese por los asuntos mexicanos. Por otro lado, la actitud preventiva del presidente reflejaría que “detrás de todos esos desaires está el temor de que los demócratas sean más propensos a intervenir para promover los derechos laborales y la energía limpia”.

López Obrador se ha mostrado precavido hacia Joe Biden, recalcó el medio (Foto: Cuartoscuro)

Sobre el tema, la experta del Consejo de Relaciones Exteriores, Shannon O’Neil, aseguró: “es como un perro en el parque: está mostrando los dientes y amenazándote y gruñendo con la esperanza de que no te acerques”. Sobre todo consideró que se trata de una estrategia para rechazar de forma preventiva al gobierno de Biden.

López Obrador ha emprendido polémicas estrategias hacia los Estados Unidos como las limitantes a la agencias de investigación y la acusación en contra la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) de haber fabricado el caso de Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Densa Nacional exonerado en México recientemente.

El medio estadounidense cuestionó en el editorial titulado “Andrés Manuel López Obrador ya extraña a Donald Trump, a quien alguna vez criticó” que un político llevado al poder con un campaña populista de izquierda demostrará un aprecio tan fuerte hacia Donald Trump. Esto a pesar de que el mandatario llamó violadores a los mexicanos, insistió en construir el muro fronterizo y amenazó con una guerra comercial.

Esto implicaría, según la comunicadora, que la amistad entre ambos personajes responde más bien a una relación cercana. Especialmente porque “los dos hombres comparten un profundo desinterés por los detalles de la política exterior y encontraron un propósito común en dejarse en paz el uno al otro”.

Ambos mandatarios han demostrado tener una estrecha relación (Foto: Reuters/Kevin Lamarque)

El propio Trump ha hecho pública la simpatía que tiene hacia el presidente de México refiriéndose a él como “un gran caballero, amigo mío”, durante un discurso que dio en Alamo, Texas.

The New York Times recalcó también algunas similitudes entre ambos ejecutivos, entre ellas que ambos hicieron su campaña basados en discursos anticorrupción, ganaron la simpatía de “votantes disgustados con la clase dominante de su país” y, una vez en el poder, posicionaron a los medios de comunicación como oposición y enemigo del gobierno.

Otra de las comparativas utilizadas fue la forma en la que Trump utilizaba Twitter para interactuar directamente con su base, mientras que Obrador “toma el control del discurso al celebrar conferencias de prensa de dos horas diariamente, en las que muchas de las preguntas son hechas por reporteros de tabloides simpatizantes o YouTubers”, recalcó el medio.