Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que revisan cuántas personas presas en la Ciudad de México podrían ser liberadas debido a que cometieron delitos de bajo impacto y después de años de encierro no tienen siquiera juicio y sentencia.

Afirmó que se trata de un acto de humanidad y justicia.

Dijo que su Gobierno está en el proceso de revisión de cuántos casos existen de tortura, por ejemplo.

Señaló que la Ciudad de México se unirá a otros estados en esta estrategia propuesta por la Presidencia de México.

Es darles oportunidad de liberación, esto es muy importante que conozca la ciudadanía, estamos hablando de delitos de bajo impacto, no son delitos de alto impacto y son personas que llegaron a ser privadas de su libertad y ni siquiera se ha llevado su juicio, no tienen ni siquiera sentencia, ya llevan 10 años o más en la cárcel o personas que tienen una enfermedad grave y no tienen delitos graves o personas en donde se haya acreditado que hubo tortura en su detención”, dijo.