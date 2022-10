En el marco del anuncio de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien señaló este 23 de octubre al senador Ricardo Monreal, como nuevo blanco de la emisión conocida como “Martes del Jaguar”, y su desistimiento a dicho anuncio horas más tarde que, de acuerdo con la mandataria es “para no generar malas interpretaciones”; se revivió el escándalo que implica a Sansores en el presunto lavado de más de 30 millones de pesos cuando fungió como alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México (2018-2021).

Lo anterior fue dado a conocer en 2021 por el portal Forbes México, cuando se exhibió una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se acusa que la administración de Sansores San Román otorgó contratos a empresas fantasma y señaladas en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT); y con quienes celebró adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública entre 2019 y 2020, lo habría ocasionado un daño al erario por 33 millones de pesos.

El choque de Sansores con Monreal

A través de su cuenta de Twitter Sansores amagó al también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y partidario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con un “Atención Monreal, nos vemos a las 8 pm en el Martes del Jaguar”, como suele hacer con los personajes políticos y del mundo empresarial de los que suele exponer conversaciones, contratos y señalamientos de corrupción.

No obstante, horas más tarde la gobernadora de Campeche publicó otro tuit, desistiéndose de tocar el tema del senador morenista en su programa. “Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior”, escribió en la red social.

Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior.#MartesDelJaguar — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 23, 2022

Monreal indicó ante medios de comunicación que el anuncio de Sansores como ” el inicio de una guerra sucia” por las campañas anticipadas para la sucesión presidencial. Y rememoró que como opositor había sido víctima de espionaje ilegal por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), pero nunca por parte de su propio partido, por lo que adelantó que denunciará cualquier clase de espionaje ilegal.

“El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de una guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno”. — Ricardo Monreal.