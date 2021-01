El ex candidato presidencial anunció que recorrerá el país de cara a la “crucial” elección presidencial

Ricardo Anaya rechazó la invitación del Partido Acción Nacional a una diputación plurinominal de cara a las próximas elecciones del 6 de junio.

“Agradezco la invitación para ser diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar. Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024. ¡Vendrán tiempos mejores!”, expresó el ex candidato presidencial.

De acuerdo con Anaya, las elecciones presidenciales de 2024 serán “cruciales” y es ahí donde enfocará su atención, para lo cual recorrerá el país.

Ricardo Anaya compitió en las elecciones de 2018 a la presidencia de la República en una coalición de Acción Nacional con el PRD y Movimiento Ciudadano. Con 12.6 millones de sufragios tuvo la menor votación para el partido de derecha en dos décadas.

Pese a esos resultados, el panista tiene en mente las elecciones del 2024 como su próxima oportunidad para contender por la presidencia de México. De hecho, según comenta en su comunicado, ya ha empezado su gira a lo largo del país. En una primera etapa, estará visitando 1,000 municipios, atendiendo, según él, las correspondientes medidas sanitarias.

“Quiero dedicarme de tiempo completo a recorrer de nuevo todo nuestro país, no a estar en una tribuna o en una oficina”, fueron las palabras con las que Ricardo Anaya rechazó la invitación de representar al PAN como candidato a diputado federal plurinominal en las próximas elecciones.

Por otro lado, hizo énfasis en que sí apoyará a las y los integrantes del partido al que pertenece. “Urge un contrapeso real en el Congreso”, declaró, para hacer frente a las propuestas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al cual pertenece el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Ricardo Anaya también se lanzó contra el partido del presidente, asegurando que “Otros 6 años con un gobierno de Morena, terminaría por destruir a México […] Eso no lo podemos permitir”.

El inicio de la carrera de Anaya para la presidencia también se expresó en los $202,392 pesos mexicanos que ha gastado del 4 de agosto del 2020 hasta el 15 de enero del 2021 en publicidad para sus publicaciones en Facebook e Instagram.

Según la herramienta de transparencia de dicha red social, el panista ha invertido en aproximadamente 61 anuncios. Muchos de ellos involucran críticas al gobierno de López Obrador. De hecho, todos sus anuncios para el mes de diciembre tienen como temática principal al mandatario. El último mes del 2020, Anaya gastó entre 18,000 y 20,500 pesos en publicidad para Facebook e Instagram de publicaciones donde critica a la actual administración.

“Llegado el momento, si la vida y las circunstancias me lo permiten, [quiero] volver a participar en la elección presidencial”, son las ambiciones del ex candidato a la presidencia que parece estar mencionado en la carpeta que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) para su judicialización, relativa a las declaraciones del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

En un comunicado que lanzó la FGR, se mencionan los nombres de una variedad de ex funcionarios, entre los cuáles se menciona a un Ricardo ”A”, que podría formar parte de las declaraciones de Lozoya.

La Fiscalía aclara que cuenta con suficientes fundamentos para presentar cargos por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, delitos electorales, cohecho, asociación delictuosa, entre otros, en contra de algunas de las personas mencionadas en la carpeta. Aunque no esclarece quienes podrían ser esos ex funcionarios.

Lozoya fue extraditado en el 2020 para que declarara sobre la participación de funcionarios que, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que aceptaron sobornos para favorecer reformas que resultaron ventajosas para la empresa brasileña Odebrecht.