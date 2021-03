Nuevamente, Ricardo Anaya Cortés realizó un video y lo compartió en redes sociales. Ahora, volvió a criticar la contrarreforma eléctrica presidencial y aseguró que las ideas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son “viejas”.

En su gira por diversos municipios del país, Anaya explicó las implicaciones de la aprobación de la Ley Eléctrica por el Congreso y su promulgación por el Ejecutivo, por lo que pronosticó la quiebra de Pemex.

Frente a un aerogenerador, el excandidato presidencial aseguró que dicho generador “puede surtir de luz limpia, sin ninguna contaminación, a más de 3 mil hogares, por lo que un parque de 85 aerogeneradores puede iluminar a una ciudad de un millón de habitantes”.

Mientras que, “la electricidad que generan las termoeléctricas de la CFE, mediante la quema de combustóleo, es energía sucia y cara”.

“El presidente está necio en que Pemex refine más petróleo, pero las refinerías son viejas y producen más desperdicio que gasolina. Y como ya no saben qué hacer con tanto combustóleo, tuvieron la ‘brillante’ idea de quemarlo todo para generar electricidad. Eso contamina muchísimo, pero al Gobierno no le importa”, expresó Ricado Anaya.

Ante esto, Anaya aseguró que actualmente “son tan malos para administrar que Pemex está perdiendo hasta la camisa”, ya que -detalló- en 2020 la empresa mexicana perdió más de 480 mil millones de pesos.

“López Obrador está atrapado en los años 70 del siglo pasado. El problema no es su edad, sino que sus ideas son antiguas. Sus ideas son muy viejas. Producir electricidad quemando combustóleo en pleno siglo XXI, es tan absurdo como solo usar teléfonos fijos y olvidarnos de los celulares, que no existían en los años 70. Es como regresar a los tiempos en que mandábamos cartas y telegramas, cuando no había WhatsApp ni correo electrónico”, reiteró Anaya.