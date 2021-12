CIUDAD DE MÉXICO, 22 de diciembre.—Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, afirmó que la detención de su colaborador José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la JUCOPO, es un acto de abuso de poder y de autoridad y una flagrante violación a los derechos humanos.

José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado fue detenido este miércoles en Veracruz por presunto asesinato.

La Fiscalía General del Estado informó que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del brazo derecho de Ricardo Monreal, por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado contra René Tovar, quien era candidato de Movimiento Ciudadano en el Municipio de Cazones.

Del Río Virgen es militante de Movimiento Ciudadano, por lo que su líder nacional Dante Delgado advirtió que pedirá iniciar un juicio para desaparecer poderes en Veracruz, donde hay un creciente número de personas detenidas, como consecuencia del autoritarismo que practica el gobernador morenista Cuitláhuac García.

Monreal afirmó que la detención es un acto de abuso de poder y de autoridad y una flagrante violación a los derechos humanos, acusó el líder de la bancada de Morena.

Tras la aprehensión de su colaborador, el senador Monreal denunció que este hecho es un ejemplo de lo qué pasa cuando la justicia se politiza.

“Se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento, y se demostrará el abuso del poder. Lamentablemente, esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese estado (donde) la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes. El estado atraviesa, igualmente, un mal momento en los ámbitos de procuración y administración de justicia, que no tienen autonomía ni tampoco independencia, pues en ellos el exceso, la indicación y el abuso de autoridad están presentes”, subrayó.

En un video publicado en redes sociales, el presidente de la Jucopo advirtió que no va a ceder en la exigencia para que cese el clima de terror y persecución que vive Veracruz, pues no lo merecen sus habitantes.