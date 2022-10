CIUDAD DE MÉXICO, 25 de octubre.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal dijo que no le “distrae nada, ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones, ni las intrigas”, momentos después de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presentó una supuesta conversación de Whatsapp entre él y Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

Mientras se debate la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023 y las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, el senador morenista grabó un video con compañeras y compañeros de bancada y lo subió a redes sociales con un mensaje en el que se lee: El trabajo todo lo vence. Fuimos votados para no fallarle a la población y aquí estamos, de pie, discutiendo la Ley de Ingresos de la Federación. No caigamos en provocaciones. Busquemos la reconciliación.

Ya en el video, el coordinador de Morena en la Cámara alta, sin mencionar ni a Layda Sansores, dice que no le “asusta nada” y que en su momento ejercerá su derecho ante la justicia por el posible delito de espionaje en su contra.

“Somos de los que creemos que el trabajo todo lo vence. No nos espanta nada, no nos asusta nada, estamos actuando con responsabilidad, para darle al país, para ofrecerle al presidente de la República, una Ley de Ingresos capaz de enfrentar los retos del próximo año. Estamos actuando con responsabilidad”, dijo Monreal.

“No nos distrae nada. Ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones, ni las intrigas, y en su momento ejerceremos nuestro derecho como lo afirmé. Ánimo, aquí seguimos trabajando”, remató el zacatecano.

En el video aparece Monreal junto a las senadoras Olga Sánchez Cordero, Mónica Fernández y el senador Higinio Martínez Miranda. Luego se les une las legisladoras Nancy Sánchez Arredondo, Gabriela López Gómez y Cecilia Margarita Sánchez, además de Cristóbal Arias.

En la supuesta conversación de Whatsapp que exhibió la gobernadora de Campeche, con fecha del 10 de marzo de 2020, “Alito” Moreno agradece a Monreal su apoyo en un tema de un amparo ante el aseguramiento de sus propiedades. Según los mensajes, el senador le habría ofrecido interceder por él ante la Fiscal Anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja.

“Sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti, hermano”, se lee en uno de los mensajes de Alejandro Moreno a Monreal.

En otro mensaje, del 9 de diciembre del 2020, Monreal le habría reclamado su falta de palabra porque habían acordado que en Zacatecas iba candidato hombre y no en alianza en las elecciones de 2021 para favorecer a David Monreal, su hermano.

Moreno le responde que eran “los costos” de poder armar la colación y tenían que respetar el género, pero que “lo que importa es el resultado y vas a ganar tu tierra”.

La alianza PRI, PAN y PRD fue con la candidata Claudia Anaya, senadora del PRI, quien perdió frente a Monreal.

Además, “Alito” le habría dicho que el 7 de junio estaría construyendo acuerdos y consensos con los legisladores del PRI para aparentemente votar a favor de la reforma eléctrica, que finalmente naufragó por el voto en contra de la coalición Va por México.- Información tomada de Proceso.