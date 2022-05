Ciudad de México, 8 de mayo 2022.- El coordinador parlamentario de las y los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, manifestó que las y los jóvenes deben compenetrarse con la transición política por la que atraviesa el México, pues representan una pieza clave para transformar al país.

Lo anterior, durante la clausura de los trabajos de la 5ª Generación de “10 por México, Taller Legislativo para las Juventudes”, en el que 140 jóvenes se capacitaron sobre argumentación, derecho parlamentario, negociación, debate, creación de iniciativas y puntos de acuerdo.

Monreal Ávila aseguró que los jóvenes son pieza clave para construir y diseñar “el México que todos queremos”.

Por ello, el legislador les hizo un llamado para que no los aprisione la indiferencia, la apatía, “pues les puedo asegurar que los sueños que se propongan los van a llevar a cabo, porque sueñas, construyes, te preparas, luchas y lo logras, no hay nada que no puedas lograr”.

Destacó que durante las últimas 10 semanas, las y los participantes recibieron una importante formación legislativa, “y eso me alegra mucho, que esta generación este dando luz, pero les recomiendo que se sigan preparando”.

Desde el Senado, agregó, se les llamara para que participen en las actividades públicas del momento, “porque no tendría sentido que se preparen, se queden abandonados, rezagados y que sólo sirva el taller como una experiencia simplemente de coyuntura en su vida”.

Mencionó que es necesario que el Senado se involucre con la situación que está pasando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por los desvíos de lugares de destino y problemas de interconexión.

Indicó que es posible que se cite a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes y a los responsables de aeronáutica civil, porque “de manera personal estoy muy preocupado y por eso el Senado de la República va a actuar”.

Al hacer uso de la palabra, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa y promotor del Taller Legislativo, destacó que las y los jóvenes participantes, ahora cuentan con una visión de país más consolidada, gracias a la formación y capacitación que recibieron en las últimas 10 semanas.

“Sólo la educación nos hará libres y hoy ustedes tienen muchas más herramientas de las que hace 10 semanas tenían y ahora cuentan con una mayor formación legislativa”, expresó.

En tanto, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, refirió que desde la pluralidad representativa se deben impulsar la capacidad para dialogar, debatir y concertar, a efecto de superar diferencias y alcanzar consensos que beneficien a México.

El diálogo plural, dijo, es fundamental para la democracia y la convivencia armónica en el país, las mejores decisiones son las que cuentan con el respaldo de todos quienes participan, “por eso deben ser tolerantes, respetuosos con todas y todos, porque eso engrandece y dignifica la función pública”.

También del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, manifestó que más que nunca se necesita de las y los jóvenes para cambiar el futuro y construir uno que sea de provecho para México y para la humanidad.

Se congratuló porque este Taller Legislativo continúe expandiéndose por más estados del país, a fin de que más jóvenes puedan crear un criterio político y, sobre todo, generar cambios en la sociedad.

La vicecoordinadora del proyecto legislativo “10 por México”, Karen Morales, dijo que a través de estos talleres los jóvenes han fortalecido sus capacidades políticas y la búsqueda de generar un cambio en México.

Finalmente, Ana Silvia Mancillas Antillo, presidenta de la Mesa Directiva de “10 por México”, reconoció que este colectivo ha logrado la apertura de nuevas oportunidades de conocimiento, por lo que tienen como objetivo llevarlo a otras entidades federativas para todas y todos los jóvenes del país.