El senador Ricardo Monreal anunció este viernes que no participará en el proceso interno de selección de consejeros y consejeras de Morena, por respeto a las personas que fueron excluidas de participar.

“Por respeto y solidaridad a los fundadores y a los militantes que fueron excluidos del proceso interno de Morena, o aquellos que dejaron participar pero que está ya muy preconfigurada la resolución y el resultado de este proceso: decidí no participar”, apuntó en un mensaje en video compartido en su cuenta de Twitter.

El líder de Morena en el Senado dijo que no quiere ser relacionado con este proceso por lo que pueda generarse tras la exclusión.

“No vamos a participar. Y vamos a mantener la prudencia y la ecuanimidad. Soy de los que piensan que necesitamos reconciliación. Y después del proceso se va a requerir reconstruir todo lo que el partido necesita”, añadió Ricardo Monreal, quien es también aspirante a la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024.

Morena está llevando a cabo un proceso de reorganización interna y ha invitado a militantes de todo el país a participar y votar este fin de semana, los días 30 y 31 de julio.

En esta organización interna, Morena elegirá a las y los titulares de los comités estatales de Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

El partido Morena aseguró que todos los comités estatales serán presididos por mujeres.

En nuestro Movimiento mujeres y hombres tienen igualdad de derechos y oportunidades, porque la equidad es uno de los valores supremos de la democracia. ¡Morena es paridad en todo!

Esta no es la única ocasión en que Monreal ha criticado los procesos internos de Morena o incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el desencuentro más reciente, Monreal dijo que no participará en el proceso si Morena decide hacer una encuesta pactada para definir a candidatos o candidatas de Morena.

“Lo digo desde ahora para que no haya duda: si se insiste en una encuesta elaborada, pactada y organizada por el partido (Morena), no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane. No va a ser democrático y allí no nos vamos a prestar a ninguna farsa”, advirtió.

El senador cuestionó por qué la dirigencia de Morena no acepta realizar la selección del candidato presidencial igual que la renovación de dirigentes del partido, el cual es un proceso abierto a todos los que quieran participar y sin echar mano de “encuestas tramposas internas”.