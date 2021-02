Esteban Moctezuma Barragán rindió protesta este martes ante el Senado de la República como embajador de México en Estados Unidos. En sesión virtual del Pleno, los legisladores aprobaron con 115 votos a favor y uno en contra de Martha Cecilia Márquez (PAN) el dictamen que ratifica el nombramiento que envió el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con excepción de la legisladora Márquez, los integrantes de todos los partidos políticos votaron a favor del exsecretario de Educación Pública, a quien reconocieron sus credenciales y experiencia en el servicio público.

“En Movimiento Ciudadano reconocemos la larga trayectoria que tiene Esteban Moctezuma, como uno de los funcionarios jóvenes que mayores aportaciones ha hecho. Su trayectoria es evidencia que se puede hacer las cosas de manera distinta para servir al país y a México. Le pedimos velar por el cumplimiento del T-MEC, concentrarse en temas de Estado y acercarse a la nueva administración para fortalecer la relación”, señaló Indira Kempis.

Del PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel celebró que, después del gobierno de Donald Trump, la relación y comunicación entre ambos países regresará a los cauces tradicionales a través del Departamento de Estado y de las instituciones establecidas, no a través de las publicaciones en Twitter del ex mandatario estadounidense, “que ponían a todo el mundo en una condición sorpresiva de declaraciones que no correspondían a un jefe de Estado”.

“Se da en el marco de una etapa de recesión económica en el mundo que revela una crisis económica también en nuestro país, la prospectiva de crecimiento nula, el decrecimiento habla de la complejidad de nuestra economía, así como los datos de la situación americana son expresivos de la difícil situación. Una coyuntura que tiene enormes desafíos pero también oportunidades”, dijo.

Fuente: Informador