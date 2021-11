MÉRIDA, 10 Noviembre (Infoqroo). – La edición meridana del Tianguis Turístico de México, que se llevará a cabo la próxima semana, ha establecido nuevo récord de participación, superando todas las expectativas, dijo hoy la titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur) Michelle Fridman Hirsch.

En un comunicado, añadió que se trata de un panorama alentador para el turismo de México y con ello el mensaje es claro: la industria está unida y trabajando para la recuperación del sector en el país.

La edición 45 del Tianguis Turístico es el evento más esperado e importante de la industria, debido a que representa el renacer del turismo en México y Yucatán será punto de partida en la nueva forma de hacer turismo.

“Es la oportunidad de reinventar el tianguis y de recuperar al mercado, es por ello que hemos considerado un slogan distinto, pues estamos convencidos de que este será el renacer del turismo para todo el país”, señaló Michelle Fridman Hirsch.

Después de meses complejos que afectaron fuertemente a la industria y la economía, llega la oportunidad de formar parte de la vitrina de negocios de turismo más grande de Latinoamérica que, a una semana del evento, tiene confirmada la participación de tres mil 825 expositores de 42 países, 928 empresas participantes y mil 390 compradores. (cifras actualizadas al 10 de noviembre).

“Este tianguis será una muestra de que México está listo para la recuperación de su sector y de que nuestro país está listo también para llevar a cabo grandes eventos con los más estrictos e innovadores estándares.

“Esta será una nueva edición del Tianguis, con nuevas necesidades, nuevos comportamientos, nuevas circunstancias: Un Renacer del turismo”, recalcó Fridman.

El Tianguis Turístico de México surge 45 años atrás como una plataforma para promover y vender a México como un lugar único y rico por su cultura, historia y bellezas naturales, convirtiéndose en el evento más relevante de su tipo, en el cual, a lo largo de tres días asisten expertos de la industria en un foro de negocios, profesional, dinámico y altamente productivo.

Adicional a la oferta de los expositores donde destacan la participación de los hoteles, aerolíneas, recintos feriales, DCM, centros de exposiciones, etc., los asistentes acreditados al Tianguis pueden participar en foros académicos, viajes de familiarización a distintos destinos.

Asimismo, en firmas de convenios, alianzas y eventos de alto impacto que contribuyen a la promoción turística, tanto del destino sede, como de sitios mexicanos.

Los principales compradores son los tour operadores, mayoristas, agentes de viajes, asociaciones turísticas, casas de incentivos, organizadores de eventos, congresos y convenciones.

Igualmente, globalizadores y/o consolidadores, quienes ven en el Tianguis una oportunidad de acercamiento directo con los principales proveedores y destinos del país.

El comunicado recordó que apegada a la nueva normalidad, la Sefotur de Yucatán desarrolló un programa integral para generar entornos saludables en beneficio de la población y de los visitantes, denominado “Certificado de Buenas Prácticas Sanitarias Yucatán”.

Con esa acción, continuó, Yucatán se destacó por ser el primer destino de la República en implementar estas acciones que incluyeron a los prestadores de servicio vinculados con el turismo de reuniones, con la finalidad de atraer eventos y beneficiar a las empresas de la proveeduría local.

El texto explicó que este certificado forma parte de los objetivos presentados en el Plan de Recuperación Turística elaborado y expuesto por la Subsecretaría de Desarrollo Turístico de la Sefotur y tiene como objetivo brindar certeza sanitaria a la cadena de valor del sector turismo.

Además, inspirar confianza a los visitantes, pero sobre todo, proteger la salud de los viajeros y de los yucatecos mediante protocolos que serán aplicados en los recintos asignados para el Tianguis, el Centro Internacional de Congresos Yucatán, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Yucatán, Siglo XXI y el Gran Museo del Mundo Maya.

Algunos de los protocolos a seguir constan de solicitar a los asistentes esquemas completos de vacunación, en caso de no contar con ellos la presentación de pruebas PCR o antígenos negativos, no mayores a 48 horas, uso obligatorio del cubrebocas y desinfecciones constantes de los espacios.

El comunicado destacó que Yucatán fue elegido para realizar esta edición del Tianguis, gracias a su excelente infraestructura hotelera y de servicios turísticos, gran conectividad aérea, marítima y terrestre, y por supuesto, por ofrecer a los viajeros de negocios una amplia oferta de atractivos turísticos.

Entre ellos, resaltó a sus playas, pueblos mágicos, zonas arqueológicas con reconocimiento mundial y una gastronomía típica y contemporánea inigualable.

Particularmente, Mérida, destacó, es actualmente una de las siete ciudades en el país con la capacidad necesaria para realizar eventos de gran magnitud como el Tianguis Turístico 2021.