CDMX.- Rosario Robles señaló a través de una carta a la Fiscalía General de la República (FGR) de mantenerla como rehén.

La extitular de la Sedatu y Sedesol, explicó en la misiva que “el pasado 21 de octubre mis abogados, solicitaron por diversos motivos, el sobreseimiento de la causa legal que se sigue en mi contra”.

Recordó que lleva más de un año privada “arbitrariamente” de su libertad.

“La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén ‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”.