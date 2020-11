La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, no tiene nada en contra José Antonio Meade, ni del ex presidente Enrique Peña Nieto, mucho menos del ex secretario de Gobernación, ahora senador, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Ella no tiene el ánimo de perjudicar a nadie, simplemente va a dar conocimiento a la autoridad de lo que ella realmente sabe que pasó, cómo pasó y cómo sabe que se utilizaron esos recursos”, informó el abogado de Rosario Robles, en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

Sergio Arturo Ramírez, defensor de Rosario Robles, dijo que demostrarán cómo se usó el desvío de dinero para campañas presidenciales del PRI, de José Antonio Meade, e incluso de Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México.

“No es que sean las personas cómo tal, sino fue cómo se utilizaron recursos para esa campañas, mas no para las personas, que son cosas totalmente distintas, no es que el dinero haya llegado a los bolsillos de una persona en particular, solo que lo que ella manifiesta”, dijo.

El abogado reiteró que desconoce si las personas de esas campañas tenían conocimiento del desvío de recursos, debido a que tiene que esperar a que se lleve el desarrollo del interrogatorio de la fiscalía.

Arturo Ramírez también confirmó que ya se está llevando este criterio de oportunidad ante la fiscalía y que se ha estado en conversaciones para que indiquen cómo será este recurso jurídico.

“Lo que sigue es llevar le proceso de como lo marca la ley, primero con una petición formal ya habiendo tenido pláticas con ellos para que son las reglas que se van a manejar e iniciar con las entrevistas respectivas”, dijo.

Fuente: Milenio