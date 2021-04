El precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, denunció que el INE ejerce “violencia política” en su contra

El precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, denunció que el Instituto Nacional Electoral (INE) ejerce “violencia política” en su contra, pero advirtió que no permitirá que se pretenda pasar por encima de la voluntad del pueblo, por lo que, si él no es candidato, “no habrá elecciones en Guerrero”.

Al trazar la ruta de su movimiento de protesta, el político guerrerense informó que en caso de que el INE ratifique su decisión de retirarle la candidatura, presentará una nueva impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano que “tendrá que resolver en consecuencia”.

En Iguala, donde pernoctó para alistar el retorno a la Ciudad de México de la caravana que encabeza, el político guerrerense subrayó que recurrirá a todos los elementos jurídicos que tiene en la mano, “con la cabeza fría, el corazón caliente y los mejores abogados”. Ante sus simpatizantes aseguró que “llevamos la de ganar (…) se está ejerciendo violencia política en mi contra, está abusando el INE, se pasó el INE”.

“Nos van a regresar la candidatura, porque es nuestra, porque es del pueblo de Guerrero”, advirtió.

Sin embargo, sostuvo que, si se mantiene la decisión de negarle la candidatura, “no habrá elección”, porque tiene que haber “piso parejo” para todos los candidatos. “No hay motivo grave para quitarme la candidatura. ¿Y los demás (candidatos) cómo andan?

¿Y por qué nada más yo de Morena? ¿Si todos los de Morena fuimos precandidatos, por qué nada más Félix, el de Guerrero?, cuestionó, tras insistir en que nunca hizo precampaña, por lo que no tenía obligación de presentar un informe de gastos.

Señaló que pese a tener la razón, el INE puede volver a negarle la candidatura, por lo que, en ese caso, el pueblo de Guerrero no permitirá que haya elecciones.

“Si dicen que no vamos nada más por sus puros, si no vamos, no hay elección en Guerrero y tope en lo que tope, es acuerdo del pueblo de Guerrero, no habrá elecciones en Guerrero, parejo, es parejo”, sostuvo, tras hacer una votación a mano alzado entre los simpatizantes que lo escuchaban.

“Nos vamos a organizar Guerrero y vamos a aplicar el Artículo 39 constitucional, que dice: la soberanía radica en el pueblo, no hay poder que esté por encima del pueblo, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, ninguno, y menos el INE”, enfatizó Salgado Macedonio.

El senador con licencia acusó a las autoridades electorales de postergar la resolución del caso, luego de que el TEPJF ordenó al INE volver a revisar el expediente. “Curiosamente el INE no ha notificado, se le han dado muchas largas a esto”, denunció.

“Estamos preparados para recibir la noticia, se regresa la candidatura o no se regresa.

En la madrugada de este domingo se tomó el acuerdo: “Si se regresa la candidatura, de inmediato nos ponemos en campaña. Si dicen, se le quita la candidatura a Félix Salgado Macedonio, tenemos otro recurso legal y jurídico, lo volvemos a impugnar, al INE, y volvemos otra vez a la Sala Superior del TEPJF, el que tendrá que resolver en consecuencia”.

Tras la escala de descanso en Iguala, la caravana de Félix Salgado reanudó su trayecto hacia la Ciudad de México para manifestarse afuera del INE y esperar a que el Consejo General sesione en los próximos días para decidir si mantiene o no su decisión de cancelarle el registro como candidato a la gubernatura de Guerrero.