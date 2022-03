La audiencia en la que Sandra Cuevas sería reconvenida a acatar los lineamientos de la disculpa pública se aplazó para el próximo jueves 31 de marzo.

Autoridades judiciales comentaron La Silla Rota que la alcaldesa reiteró su posición de no aceptar la acusación de los dos mandos de la Policía Auxiliar de los hechos narrados perpetrados el 11 de febrero en la sede de la alcaldía.

Se revisará la medida de suspensión condicional del proceso y el Ministerio Público hará una amplia exposición respecto al incumplimiento en el que incurrió la alcaldesa Sandra Cuevas, lo que podría llevar a solicitar la revocación del beneficio procesal.

Al término de la diligencia que se extendió casi dos horas y media, la funcionaria escuchó las argumentaciones y a su salida del Reclusorio Norte se abstuvo de hablar del tema. Indicó su postura sobre la confianza que tiene en las instituciones.

“Como ustedes saben estoy impedida de hablar, pero sigo confiando en las leyes, sigo confiando en las instituciones y que tengo mucho trabajo y que me tengo que retirar a la alcaldía”, expuso.

La nueva audiencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quedó programada para el próximo jueves a las 9:00 horas.

El jueves pasado, la alcaldesa de Cuauhtémoc acudió a una audiencia en los juzgados del Reclusorio Norte en la Ciudad de México, para lograr alcanzar un acuerdo reparatorio por las agresiones cometidas a contra tres oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Durante la audiencia se alcanzó el acuerdo a fin de reparar el daño ocasionado contra las víctimas, además de una disculpa pública la cual se realizó ese mismo día por parte de la alcaldesa.

Sin embargo, los policías Eduardo Camacho, Faustino García y Marcos Chávez no aceptaron la disculpa que ofreció la funcionaria y presentaron un recurso de revocación del auto, ante la determinación de un juez que dio por cumplida la condición que le fue impuesta a Cuevas.

De acuerdo con el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara aseguró que las declaraciones por parte de la alcaldesa no se acercan a una disculpa pública, ya que no se refirió a las víctimas por su nombre.

Una disculpa pública constituye una reparación simbólica para las víctimas, pues debe entenderse como un reconocimiento ”formal, solemne y público” de que la

imputada, Sandra Cuevas,

cometió contra los mandos policiales, violaciones a sus derechos humanos, con lo que les causó un ”daño grave e irreparable”.

(2) En estos tiempos difíciles que vivimos en México ser Alcalde opositor, periodista, ecologista o activista puede poner en riesgo tu vida y libertad, lamentablemente hay muchos casos. ¡No pasemos por alto estas acciones que vulneran la democracia y levantemos la voz! 🇲🇽 — Tania Larios (@TaniaLariosMX) March 29, 2022

En un del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, los agraviados consideraron que la servidora pública deberá ofrecer una nueva disculpa con los lineamientos antes mencionados, de no ser así, cabe la posibilidad de que se revoque la suspensión condicional y con ello medidas cautelares como la suspensión temporal de su cargo subsistan.

Por ello, este martes se expondrá ante las partes, en una nueva audiencia de control que la disculpa pública no se dio en los términos establecidos en los protocolos que al respecto señalan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

SHEINBAUM PIDE A CUEVAS ACATAR PROTOCOLOS DE DISCULPA

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la alcaldesa en Cuauhtémoc, debería seguir los protocolos que marcan la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y la CNDH para ofrecer una disculpa pública a los tres policías que la acusaron de robo calificado, discriminación y abuso de autoridad.

Ante ello, el

equipo de Comunicación Social de la alcaldía Cuauhtémoc informó que Cuevas Nieves acudirá este martes a una audiencia en el Juzgado localizado en el Reclusorio Norte . La asistencia será, luego de que el sábado pasado se informó que los uniformados presuntamente agredidos no aceptaron la “disculpa” que la aliancista hizo el jueves pasado, debido a que no lo hizo frente a ellos y no los mencionó por sus nombres ni cargos.

Sheinbaum Pardo comentó “mi punto de vista es que una disculpa pública tiene que ver con un protocolo y, sobre todo, un reconocimiento y el hablarles a las víctimas; y eso es lo que, desde mi punto de vista, el juez está pidiendo nuevamente que se realice”.

POLICÍAS PIDEN CLÁUSULA NO ACORDADA

Con el argumento de que no se cumplió una cláusula que no venía especificada en el acuerdo reparatorio, elementos policiacos presuntamente agredidos por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas rechazaron el pasado sábado las disculpas públicas que la funcionaria emitió ante medios de comunicación.

En el inciso B del acuerdo señala:

“Rendir una disculpa pública a través de los medios de comunicación, el día de la fecha, además de abstenerse de comentar respecto de los hechos que nos ocupan por el plazo que dure la Suspensión Condicional del Proceso y no causar ningún tipo de molestia a las víctimas”.

Sin embargo, para los oficiales, las declaraciones de Cuevas no son una disculpa pública puesto que se refirió a ellos sin nombre ni adscripción, informó el pasado sábado 26 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“Una disculpa pública constituye una reparación simbólica para las víctimas, pues debe entenderse como un reconocimiento formal, solemne y público de que la imputada cometió en contra de los mandos policiales violaciones a sus derechos humanos, con lo que les causó un daño grave e irreparable”.