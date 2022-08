CIUDAD DE MÉXICO, 29 de agosto. – “México es un país de huevones, que se conforman con el maiceo de cada mes de López Obrador”, afirmó la actriz Laura Zapata.

En una entrevista con Carlos Alazraki en Atypical TeVe, en Youtube, la hermana de la actriz y cantante Thalía habló de temas de su carrera y de su vida personal, pero como es una abierta detractora del actual gobierno, el entrevistador no dudó en cuestionarla sobre sus motivos y ella no desaprovechó la oportunidad.

“No lo aguanto, de plano, porque es mentiroso, porque le ha dado en la madre al país, porque ha acabado con las instituciones por su envidia y su coraje que le tiene al presidente Calderón y porque es una tira, es la tira de nuestro país.

“¿Por qué lo permitimos? Porque engaña, porque regala dinero, porque corrompe a los jóvenes, es chapucero, es incendiario, no es educado, porque piensa que el país es de él, porque siempre está fraguando cosas malas, porque ha dejado morir a muchos mexicanos, porque es una tira, no lo aguanto”, señaló.

Para la actriz, la aceptación que tiene López Obrador entre los mexicanos responde a que México es un país de “huevones”.

“Voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano y ‘¿no me da? ¡Deme, deme! Y este les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con mil 500 al mes, ellos se conforman con eso y dicen: ‘maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera’, entonces sumando les ha de dar 8 mil y con eso se conforman, no fueron a la escuela y desde que quitaron el civismo ¿qué nos pasó a los mexicanos?”, cuestionó.

Alazraky y Zapata concluyeron que López Obrador es “el Rey Midas inverso”, pues todo lo que toca no lo convierte en oro, sino que lo destruye.

“No llegó a trabajar por México, lo llegó a destruir, es un acomplejado, no lo aguanto”, expresó la actriz.

En respuesta, en su connferencia de prensa mañanera el presidente López Obrador acusó a la actriz de racismo y clasismo.

“Esta señora que lea a Bonfil Batalla, que lea el México Profundo, que lea a Fernando Benítez (…), no ser ofensivos, no humillar a nadie, no ser clasista, sentirse superior”, agregó López Obrador.

“Y lo que opina la señora, de que los mexicanos son flojos ¡Millones de gentes piensan así! Pero desde luego, eso no es cierto, el pueblo de México es de los más trabajadores del mundo, pero ese es el clasismo. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante a ninguna parte y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes”, declaró.

Luego de recibir respuesta en la mañanera, la actriz de “María Mercedes” le pidió a López Obrador “que se ponga a trabajar, que ya deje el chisme”.

A través de redes sociales, la primera actriz señaló que “México merece más que eso”.