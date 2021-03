El gobierno de México analiza la posibilidad de la explotación de Litio y su importancia para la economía nacional, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros estamos analizando la posibilidad de tener una mayor participación en lo de la explotación de Litio. Vamos a seguir revisando la importancia para nuestra economía de explotar este recurso natural”, expuso.

En la conferencia de prensa matutina dijo que se evalúa la importancia que tendría para la economía nacional.

López Obrador aseguró que no se van a cancelar concesiones mineras ni petroleras para no entrar en conflicto con las empresas.

“Con la reforma energética se entregó el 20% de todo el territorio petrolero de México, el 20% en 107 contratos hace 5 años y se suponía que con esa entrega, con esa privatización, iba a llegar mucha inversión extranjera y se iba a producir más petróleo.

Se hablaba de que íbamos a estar produciendo para estos tiempos tres millones de barriles diarios. ¿Cuál fue la realidad? no llega la inversión extranjera, y no llega ni a 20 mil barriles diarios lo que producen las empresas que tienen esas concesiones ¿por qué no las cancelamos? porque no queremos tener problemas, además como dejaron el 80% del territorio donde hay petróleo, y estamos rehabilitando, modernizando, limpiando a Pemex, pues en ese 80% estamos explorando y produciendo petróleo”, precisó.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, expuso que la explotación de litio en su país produjo el golpe de Estado en 2019.

“En realidad fue justamente uno de los objetivos del golpe de Estado. Bolivia avanzaba en la industrialización (del litio) y ya se tenía un acuerdo muy avanzado con una empresa alemana que para Bolivia entraba como socio mayoritario en esta empresa, y vamos a beneficiarnos de la planta, la tecnología y todo ello en Bolivia para producir y exportar baterías de Litio desde Bolivia”, explicó.