La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitirá hoy un documento oficial para formalizar el regreso presencial a clases en el país, el cual se tiene planeado para el 7 de junio, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario afirmó que todavía queda tiempo para aprovechar el último mes del ciclo escolar que termina el 9 de julio con el fin de hacer una evaluación de los alumnos para saber su nivel académico tras recibir clases a distancia.

“(La SEP) va a dar a conocer un documento oficial para formalizar el regreso a clases presenciales en el país. Que se sepa que oficialmente vamos a regresar a las aulas a las escuelas por la importancia que tiene la educación presencial, la escuela. No fue mala la opción de la educación a distancia pero nunca va a ser lo mismo que la educación presencial sobre todo lo que tiene que ver por lo social, los afectos y el que los estudiantes se puedan reencontrar”, dijo.

López Obrador reiteró que esta semana prácticamente se terminará de vacunar contra covid al personal educativo, pues Chihuahua y Puebla son los únicos estados en donde continua la vacunación, pero se prevé terminarla el fin de semana.

“Hasta ayer a las 20:00 horas, tenemos 3 millones 144 mil 528 en el padrón, de ellos se han vacunado 2 millones 680 mil 579 lo que hace un 85%. Chihuahua y Puebla esperando que hoy y mañana se cubra la meta que se tiene”, informó Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública.

Y es que de acuerdo al Presidente, este retorno aunque sea de un mes también servirá para saber quiénes no van a regresar a estudiar ya sea porque sus padres lo deciden o las comunidades educativas aplazan el regreso hasta el otro ciclo escolar.

“Tenemos que dar toda la atención que merece la educación no podemos demorarnos, nos va a significar atrasos, no podemos hablar solo en el discurso que la educación es fundamental para el desarrollo para la formación de buenos ciudadanos y el que no nos importe, el que se regrese a la normalidad en lo educativo. “Hay quienes proponen, respeto su punto de vista pero no lo comparto, dicen vamos a esperarnos hasta el próximo ciclo escolar, sería a principios de septiembre, cuánto tiempo más se perdería sin estas clases presenciales”, agregó.

En tanto, la secretaria de educación Delfina Gómez, detalló que la vacunación de trabajadores del sector educativo registra un avance del 85 por ciento y se prevé terminar el fin de semana.

“Tenemos 3 millones 144 mil 528 en el padrón, de ellos se han vacunado 2 millones 680 mil 579 lo que hace un 85%. Estamos en Chihuahua y Puebla esperando que hoy y mañana se cubra la meta que se tiene. Estamos en posibilidad de terminar esta semana la vacunación del personal educativo y tenemos la gran oportunidad de regresar a las escuelas el 7 de junio que es lo que recomendamos como secretaría”, apuntó.

En el informe de coronavirus en México del 27 de mayo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, expuso que será más seguro el regreso a clases presenciales en junio en comparación al inicio del próximo ciclo escolar, pues esto permitirá calibrar el proceso.

“Eso permite calibrar cuál podría ser la consecuencia de la apertura y en un momento dado esto va estar pegado a las vacaciones, pero si no abrimos ahorita y nos esperamos hasta finales de agosto, cuando empiece el siguiente ciclo, la apertura será en un momento en donde si la consecuencia fuera no deseada tendríamos que volver a cerrar por lo menos parcialmente”informo