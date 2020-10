En cuanto a los avances sobre el juicio del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se autonombró vocero del caso, pues consideró que de esta forma no habrá manipulación de la información.

Hoy se decidirá si se le entrega o no, la libertad bajo fianza al ex funcionario, por lo que el mandatario recordó que, pese a que existe comunicación con Estados Unidos, los procesos judiciales son distintos, por lo que se debe respetar la soberanía de ambas naciones.

Del mismo modo, comentó que el gobierno de México le brindó asistencia a Cienfuegos, pero esperarán a los resultados del juicio: “ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio”, sostuvo.

“Sí, fue asistido, pero ahora sí que está en manos de sus abogados, desde los primeros momentos estuvo presente el cónsul.

No le estoy dando la palabra a Marcelo, que podría explicarlo con más precisión, pero este caso nos interesa tanto por su delicadeza que yo quiero ser el vocero, para que no hablemos todos y se evite una manipulación de la información, aunque sea cómo tomarse un tafil me van a estar escuchando a mí”, comentó durante La Mañanera.

López Obrador reiteró la importancia de no afectar la reputación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por casos como éste, pues de acuerdo a su percepción, las Fuerzas Armadas son clave para mantener la paz y el orden en el país.

El mandatario comparó el caso de Cienfuegos con el de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, suponiendo que al tratarse de un “presunto delincuente de alto riesgo” podría escapar. “No quiere decir que no pueda darse, me refiero a que es el elemento más utilizado, son los criterios que más se utilizan para que el juez no dé la libertad que el abogado va a solicitar”, comentó.

Sin embargo, recordó que existe la posibilidad de que le ofrezcan un trato al ex titular de la Sedena y a cambio de información se le disminuyan las penas. Resaltó que esta práctica podría ser útil en el sistema de justicia mexicano, para resolver casos como el de Emilio Lozoya o la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

“Eso mismo debe seguirse practicando en México, es mi opinión. Para romper el pacto de silencio en el caso Ayotzinapa, estamos a favor de que los que informen tengan una consideración, porque nos interesa saber dónde están los jóvenes no se usaba antes este procedimiento. Ahora queremos que se use más, lo otro que nos importa mucho es la reparación de daño”, resolvió.