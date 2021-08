Hace unos momentos, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que “Grace” se degradó a tormenta tropical después de debilitarse rápidamente durante su llegada, por segunda ocasión a territorio mexicano.

En un mensaje compartido en redes sociales, el Centro confirmó que “Grace” continuará provocando lluvias muy intensas e inundaciones en la zona centro y este de México.

Tropical Storm #Grace Advisory 33: Grace Weakening Rapidly Over Land But Still Causing Very Heavy Rains and Flooding Over Portions of East-Central Mexico. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 21, 2021