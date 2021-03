Se ha demostrado que las vacunas anticovid reducen el riesgo de morir de las personas inoculadas, pero hasta el momento se desconoce si evitan contagiar a otras personas, lo que se conoce como inmunidad esterilizante, señaló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“La probabilidad de que una persona vacunada ya no pueda transmitir el virus, que ya no pueda tener la condición de portador asintomático, no se tiene información directa sobre la capacidad de estas vacunas de evitar que la persona vacunada transmita el virus a sus familiares, amigos, comunidad. Se piensa, por el nivel de inmunidad, que es muy probable que se logre demostrar que también tienen esta condición que se llama inmunidad esterilizante, que es la que confiere la protección a los demás a quienes rodeamos”, señaló.