Con información del INEGI que muestra una mejor percepción sobre las acciones contra la inseguridad, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que en el primer tristemente del año se logró una reducción significativa en nueve de 11 delitos federales, comparado con el mismo periodo del año pasado.

Lo mismo sucede con el homicidio doloso, el cual disminuyó 4.6 por ciento, también comparado con el mismo periodo de 2020. Sin embargo reconoció que en cinco municipios (de los 15 prioritarios) sigue subiendo este delito.

En la Conferencia Mañanera, la funcionaria explicó que en estos 15 municipios se concentra el 26.4 por ciento de los homicidios dolosos del país, pero en 10 hay una disminución del 18.13 por ciento y en los restantes subió 19.34 por ciento.

En ese sentido, consideró importante el trabajo que se hace en el territorio nacional a través de las mesas de paz. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para que haya bienestar, progreso y crecimiento, se requiere de paz.

No puede haber desarrollo, crecimiento económico, bienestar material, progreso, si no hay paz en nuestro país, si no tenemos garantizada la seguridad pública. El que no haya violencia, que no haya confrontaciones, expresó.