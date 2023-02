CANCÚN, 17 de febrero.— Luis E. Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, ratificó la postura de la alianza legislativa “Va Por México” en el sentido de evitar que se llegue al recurso de la “insaculación” por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir a los sustitutos y sustitutas de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral que, en marzo próximo, concluyen con sus encargos, y se puedan lograr acuerdos con el oficialismo para nombrar a la gente más capacitada.

En conferencia de prensa encabezada por el presidente de la dirección nacional ejecutiva del PRD, Jesús Zambrano; la Diputada federal Laura Fernández Piña, la ex legisladora local Ana Pamplona y la dirigencia del partido del Sol Azteca en Quintana Roo, Cházaro dejó en claro que la “insaculación” no es lo que mandata la Constitución, sino que las y los diputados de las distintas fuerzas se pongan de acuerdo para que, por dos tercios, se voten los Consejeros del Instituto Nacional Electoral antes del 30 de marzo.

“Queremos seguir construyendo, y no queríamos que quedara en nosotros la posibilidad de que se dijera: “¡Bueno, pues no quieren construir, se cierra el diálogo!” y -como dijo el Secretario de Gobernación- acabamos en una “insaculación” en la Corte”.

“Nosotros decimos con toda claridad, que se privilegie el diálogo y la construcción transparente de cara a la ciudadanía, no estamos en la idea de cuates ni de cuotas, y -a partir de ello- podamos revisar perfiles que den garantía y certeza, como lo han hecho hasta ahora” puntualizó.

En este sentido el legislador federal recalcó que, “el PRD con el PAN y el PRI, estamos por que se construyan con el oficialismo, quintetas con los mejores perfiles, porque hay que recordar que, de una de ellas, saldrá el próximo Presidente del Instituto Nacional Electoral”.

No es suficiente, dijo, la “honestidad”, las buenas personas; hace falta capacidad para organizar una elección, la más grande de la historia, en un país de 130 millones de habitantes y apostamos, más que por la cercanía o por los colores, por la capacidad de la gente que esté en las propuestas porque hay que recordar que, de una de estas quintetas, saldrá el próximo Presidente del Instituto Nacional Electoral.

En este marco, Luis Cházaro respondió a quienes censuran los salarios de consejeras y consejeros, y del propio INE, indicó que, si bien hay cosas por revisar, entre ellas cuestiones de una “democracia cara”; pero dijo, es más caro no tener una democracia.

Al respecto, la también Diputada federal, Laura Fernández, subrayó la necesidad de fortalecer –desde los partidos políticos y, en particular, el PRD- el trabajo directo con la ciudadanía para que esté al tanto de lo que ocurre en el Congreso.

Que las y los legisladores –enfatizó- cumplan con su función de mantener cercanía, informar a la gente y apoyar las demandas de quienes les dieron la confianza para ocupar los espacios que se tienen.

Asimismo, sostuvo que –en su caso- habrá un trabajo de fortalecimiento del PRD como el instituto político comprometido con las causas de la gente. “Vamos a tener un acercamiento con la militancia, con nuevos grupos que se acercan al Partido, un trabajo de activismo de la mano de las dirigencias estatal y nacional. Hacer recorridos en todos y cada uno de los municipios y distritos”, para que la ciudadanía sepa que sus legisladores estamos aquí y que seguiremos defendiendo nuestra democracia con el INE.