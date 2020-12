El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que periódicamente presentará encuestas de opinión sobre el desempeño de su gobierno.

En la conferencia matutina, el mandatario federal reveló que la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación realizó la encuesta en la que el 71% de la población lo respalda.

“Vamos a ensayar esto, vamos a estrenarlo, porque periódicamente lo podríamos hacer para que toda la gente sepa, como hay libertad, cualquiera puede hacer su encuesta, entonces vamos a dar a conocer periódicamente la nuestra”, aseguró.

La encuesta fue telefónica, se realizó el 24 de noviembre y se tomó una muestra de 2 mil 500 opiniones con un margen de error de más de 2% y confianza del 95%, y durante la aplicación del estudio se tuvo una tasa de rechazo del 61%.

“Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente ¿usted votaría por que renuncie o porque termine su sexenio? que continúe 71.1 (%); que renuncie 23 (%); no le importa le da igual 2 (%); no contestó 3.9 (%)”, expuso en Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que el gobierno federal tiene una calificación general del 6.6 de acuerdo a la encuesta

¿Qué tanto le interesa la política? Bueno, mucho 20%, algo 22, poco 29, nada 25.9, no sabe no contestó 1.6, ese es nuestro pueblo (…) En una escala del 0 al 10 donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 muy bien ¿qué calificación le daría a ya sabes quién? 0 (de calificación) el 12% eso si no; 1.1 a los que me dan 1 de calificación; 2 de calificación 1.7; 3 (de calificación) 2.6; 4 de de calificación 3.3 del total de la población encuestada; 5 de calificación 9.6; 6 de calificación 5.6; 7 (de calificación) 10.6; 8 de calificación 18.6; 9 calificación 10.6 y 10 de calificación 20.5; no sabe, no contestó 3.7; la calificación general 6.6 promedio”, detalló.

El mandatario federal consideró que si la encuesta sobre su gobierno se hubiera realizado de manera presencial habría tenido un mayor respaldo.

“Ya ven que siempre tengo otros datos no, sabemos bien lo que está sucediendo, es una encuesta telefónica, no se puede hacer ahora cara a cara, a lo mejor si se hiciera de manera directa no iría mejor porque no todos tienen teléfono, teléfono fijo deben en México ya como el 20% de los domicilios, aquí en la ciudad si como el 70% de los hogares tienen teléfono fijo, pero en Chiapas deben tener el teléfono fijo en los hogares el 20%”, indicó.