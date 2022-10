CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre.— Con una mayoría de votos del PRI y tres del PRD, diputados de Morena, Partido del Trabajo y PVEM aprobaron la minuta que permite extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública del 2024 hasta el 2028.

La minuta establece que durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

Antes de llevarse a cabo la sesión, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López se reunió con los legisladores de la llamada 4T para exhortarlos a votar a favor de la minuta enviada por el Senado de la República y no ausentarse.

Pero tres diputados de Morena, Roberto Valenzuela, Manuel Vázquez Arellano e Inés Parra Juárez votaron en contra, además de que Adela Ramos lo hizo en abstención, aunque sí asistieron los 203 integrantes de ese grupo parlamentario.

Los 41 diputados del grupo parlamentario del PVEM votaron a favor, mientras que en la bancada del PT lo hicieron 32 de sus 33 legisladores, ya que estuvo ausente la diputada María de Jesús Rosete, quien informó que tuvo problemas de salud.

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Ángel Xariel Espinosa subió a tribuna para hablar a nombre de los 15 integrantes de su bancada y manifestar su “postura en contra de esta militarización que se pretende hacer al país”.

“Mi voto fue contra una estrategia de seguridad fallida y de la militarización; en congruencia con la historia del PRD, la memoria de Heberto Castillo y las luchas del ingeniero (Cuauhtémoc) Cárdenas y el presidente Jesús Zambrano”, expresó más tarde Xariel Espinosa en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, tres perredistas: Francisco Javier Huacus Esquivel, María Macarena Chávez Flores y Mauricio Prieto Gómez se sumaron a Morena, PT, PVEM y la mayoría del PRI para lograr 339 votos a favor.

Por tratarse de una reforma constitucional, se requerían dos terceras partes de los 496 diputados que asistieron a la sesión para aprobar la minuta enviada por el Senado de la República.

El 4 de octubre, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron un dictamen modificado con los votos de la mayoría del PRI y dos más de los perredistas, Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo.

Por ello, en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano, subrayó en tribuna que el dictamen “es la militarización y eso es lo que están haciendo ustedes y sus cómplices. También es más impunidad a políticos corruptos como Mancera y a políticos del anterior gobierno federal”.

Como ocurrió en la votación del 14 de septiembre en el recinto legislativo de San Lázaro, la 4T contó nuevamente con la mayoría priista, que esta vez emitió 64 de los 69 votos del PRI, por instrucción de su presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y el coordinador de esa bancada, Rubén Moreira.

En contra lo hicieron solamente los legisladores priistas Sue Ellen Bernal Bolnik, del Estado de México y José Francisco Yunes Zorrilla, de Veracruz, mientras que la diputada por Durango, María Jose Sánchez se abstuvo, y se ausentaron de la votación, Eufrosina Cruz y Xavier González.

El grupo parlamentario del PAN tuvo 113 votos en contra, ya que faltó la diputada por Nuevo León, Mariana Mancillas Cabrera.

En tribuna, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez subió a tribuna para adelantar el voto en contra de los 25 diputados de su bancada, porque dijo que “con este dictamen no se garantiza ni la subordinación, ni la excepcionalidad, ni la complementariedad de la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública”.

“No se preocupen. Se me podrá acabar el tiempo a mí, pero a ustedes nunca se les va a acabar el tiempo para avergonzarse de lo que hoy van a decidir”, aseveró.

En total, se emitieron 339 votos a favor (199 de Morena; 64 del PRI; 41 del PVEM, 32 del PT y tres a favor del PRD de acuerdo con Servicios Parlamentarios), además de 155 votos en contra (3 de Morena; 113, PAN; 2 del PRI; 25 de MC y 12 del PRD), más dos abstenciones.

En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC y PRD presentaron reservas, las cuales fueron desechadas.

Luego de su aprobación, la minuta fue enviada a las legislaturas de los estados y al Congreso de la Ciudad de México, para que el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente realicen el cómputo de los votos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

En el documento se indica que la participación de las Fuerzas Armadas deberá ser extraordinaria, por lo que debe acreditarse que es con “absoluta necesidad, temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil”.

También debe ser regulada, para que cumpla con estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales y fiscalizada, a través de la rendición de cuentas.