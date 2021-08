En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no tiene contratos con la empresa proveedora del software espía Pegasus, pero sí tiene un servicio para llevar a cabo labores de inteligencia.

La conferencia matutina el jefe del ejecutivo Federal adelantó que Defensa Nacional como la Marina van a informar sobre este servicio.

“En la actualidad no hay ya contratos con estas empresas, sí hay un servicio que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, como otras secretarías, Marina, para llevar a cabo labores de inteligencia . No (con Pegasus), ya no existe relación con esta empresa, pero vamos a informar”, explicó.

López Obrador expuso que las fuerzas federales lo mantienen informado de las actividades y operaciones que realizan para las labores de inteligencia.

“Tanto la Defensa como la Marina son las que más me informan de lo que todo llevan a cabo, tienen esa buena costumbre de informar y pedir autorización para todas sus acciones, es un protocolo que cumplen de manera rigurosa, tengo diariamente un promedio de dos informes diarios, entonces nos van a entregar un informe de esto”, detalló.