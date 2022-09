Ciudad de México, 26 de septiembre 2022.- Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), presentará este martes el plan para preguntar a la ciudadanía su opinión en el tema de que las Fuerzas Armadas permanezcan en labores de seguridad pública hasta el año 2028.

Lo anterior fue adelantado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien apuntó que dicha consulta se llevará a cabo en enero de 2023 y que el Gobierno de México está buscando la figura legal para poder concretarla.

Mañana vamos a presentar aquí el programa, no se le llamará consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado”, señaló.

El mandatario mexicano dejó en claro que en dicha consulta no participará el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que pedirá presupuesto.

“No queremos que participe el INE porque nos va a pedir mucho dinero: viáticos, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes”, dijo.

“Entonces no, así no, saldría carísimo, vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos, pueden ayudar los Gobernadores, los presidentes municipales, las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos todos todos”, puntualizó.

López obrador apntó que la Guardia Nacional debe ser una raa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), debido a que “así vamos a garantizar su permanencia y vamos a tener mayor seguridad para que se garantice la paz en el país”.

El pasado 23 de septiembre, López Obrador presentó su propuesta de preguntas para llevar a cabo una consulta para que sean los ciudadanos quienes decidan si las Fuerzas Armadas se mantienen en tareas de seguridad pública más allá de 2024.

Las preguntas son las siguientes: