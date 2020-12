En la conferencia matutina del viernes de Ciudad de México se ha oficializado que la capital vuelve al semáforo rojo por COVID. En una conferencia inusual, que contó con la presencia del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, así como del subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, se anunció que el nuevo estado no solo aplica para la ciudad, sino también para el Estado de México.

Suspensión de actividades económicas

El subsecretario dijo que las medidas dictadas hasta ahora no han sido suficientes, de forma que se implementarán medidas extraordinarias. Las actividades consideradas esenciales son:

Venta de alimentos sin preparar y preparados exclusivamente en servicio de entrega

Sectores de energía

transporte

manufactura

salud

servicios funerarios

servicios de construcción

servicios de telecomunicación

servicios financieros

Fabricación y venta de medicamentos

Talleres de reparaciones y refacciones

Servicio tributario, de seguridad, obra pública, agua y servicios necesarios para la operación del gobierno

Todas las actividades no incluidas en el listado se entenderán como no esenciales y no deberán realizarse a partir de mañana, sábado 19 de diciembre y hasta el 10 de enero de 2021.

La semana pasada la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum declaró que Ciudad de México estaría en “alerta por COVID-19”, aunque no dio a conocer el color del semáforo. Días después, el director de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá clarificó que todavía se estaba en semáforo color naranja.