Ciudad de México, 17 de noviembre 2022.- El Senado de la República entregó un reconocimiento a Julio César Chávez, por su destacada trayectoria deportiva en el mundo del boxeo, su lucha contra las adicciones en los jóvenes y por la equidad de género en este deporte.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, con la presencia de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo y de la campeona Jacky Calvo.

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, destacó que Julio César Chávez ganó seis campeonatos mundiales, y con 115 combates profesionales y 107 victorias es miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo.

Agregó que el boxeador dedica parte de su vida a promover la lucha por la equidad de género en este deporte tanto en México como en el mundo; además, encabeza un movimiento en contra de las adicciones en los jóvenes en el país.

Recordó que el deportista nació el 12 de julio 1962, en Ciudad Obregón, Sonora; fue campeón de los guantes de oro e inició en el ámbito profesional en 1980 y para 1984 se coronó campeón por primera vez en la categoría superpluma, al noquear en ocho asaltos a Mario “Azabache” Martínez.

En sus 25 años de carrera profesional, continuó Alejandro Armenta, logró mantenerse invicto durante 13 años, tuvo 37 combates de título mundial, de los cuales ganó 31 y pudo defender exitosamente en 27 ocasiones.

Desde la tribuna, Julio César Chávez agradeció al Senado por este reconocimiento y mencionó que su carrera no fue nada fácil, porque detrás de cada pelea hay una gran preparación y concentración.

“Yo tuve un sueño, el de ser campeón del mundo; eso fue lo que le prometí a mi madre y gracias a Dios lo logré”.

El boxeador también recordó que tuvo un problema de adicción, “que todo mundo lo sabe y no me arrepiento, no me arrepiento porque Dios me dio otra oportunidad de vida” y ahora tiene un programa de recuperación con el que ha podido ayudar a muchísima gente.

“A eso me dedico ahora, a salvar vidas. Así como a mí me salvaron la vida, yo ahora también me dedico a salvar vidas, a salvar a los jóvenes a que se alejen de las drogas y el alcohol, porque sí se puede, claro que se puede vivir sin alcohol y sin drogas”.

Previamente, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, entregó un reconocimiento al exboxeador y campeón del mundo, por su distinguida trayectoria deportiva.

Monreal Ávila dijo que fue un destacado boxeador profesional, uno de los mejores pugilistas del mundo, que obtuvo títulos mundiales en tres diferentes divisiones de peso: superpluma, ligero y superligero.

Recordó que hasta el 2000, tuvo un récord de 103 victorias, 83 por knockout, sus 27 peleas por el título invicto lo hacen único y 36 peleas por el campeonato total establecieron un récord en la historia del boxeo.

“Todos los partidos te reconocemos como un atleta excepcional y un hombre con una calidad humana especial, por ello, nos congratula que esté aquí una leyenda del boxeo”, expresó el legislador.

El Senado mexicano reitera que es un lugar, en el que se reconocen a leyendas, hombres y mujeres que han trascendido, “por eso el reconocimiento que se le da a Julio Cesar Chávez es unánime y plural, de senadoras y senadores”, porque es un ejemplo en la niñez y la juventud, afirmó Ricardo Monreal.