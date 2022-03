El senador por Morena, José Luis Pech, volvió a causar polémica por sus comentarios. Ahora al proferir insultos contra reporteros.

Se suma uno más a los ataques contra la prensa. "Pobres pendejos", dijo José Luis Pech, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo, a reporteros del Senado que pretendían entrevistarlo. Pech era de la bancada de Morena. Más, en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/Mm3zGnujuP — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 2, 2022

Varios reporteros intentaron entrevistar al legislador en el Senado de la República, pero este negó.

José Luis Pech bajaba unas escaleras cuando un reportero lo escuchó decir “pobres pendejos”, comentario que le recriminó.

Sin embargo el senador por Morena refirió que no había dicho nada y continuó su camino.

En redes sociales el legislador aseguró que “en ningún momento ofendí al reportero que me seguía” y sentenció que siempre ha respetado a los medios de comunicación.

Estimado @lopezdoriga. Como se puede ver y escuchar en el video, en ningún momento ofendí al reportero que me seguía. Siempre he respetado a los medios de comunicación y lo seguiré haciendo. https://t.co/uSxWjr7YAW — Dr. Pech (@DrJLPech) March 2, 2022

Es la segunda ocasión que el morenista es recriminado por sus dichos.

En octubre de 2021 olvidó apagar su micrófono durante una sesión virtual en la que dijo “a esta cabrona lo que habría que decirle era artera” después de la participación de Lilly Téllez.

Pech lamentó la expresión utilizada y aunque no negó que fuera dirigida a Téllez sí comentó “¡que no se ponga el saco quien no le corresponda… excepto que le quede!”.