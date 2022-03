Luego de que la senadora de Morena, Bertha Caraveo, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga al comediante Chumel Torres por violencia política de género, el actor Joaquín Cosío lamentó el actuar de la legisladora de Chihuahua.

A través de redes sociales, el intérprete de “El Cochiloco” en la película “El Infierno”, expresó que le daba pena el actuar de la senadora Caraveo.

“Me da pena su actuar, señora. Lo digo como chihuahuense. Por poquito que sea el poder enloquece”, escribió Cosío en redes sociales.

Por su lado, la legisladora chihuahuense lamentó que por defenderse de “la violencia machista”, el actor piense que eso la lleva al terreno de la locura.

Estimado Joaquín: En cambio su forma de actuar me gusta mucho, sobre todo en la película El Infierno. Por el contrario, lamento que por defenderme de la violencia machista piense que eso me lleva al terreno de la “locura”. Gaslighting le llaman https://t.co/5Bx5XCnRD7 — Bertha Caraveo (@CaraveoBertha) March 15, 2022

La presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios en el Senado reconoció la forma de actuar de Cosío, sobre todo en la película “El Infierno”.

“Estimado Joaquín: En cambio su forma de actuar me gusta mucho, sobre todo en la película El Infierno. Por el contrario, lamento que por defenderme de la violencia machista piense que eso me lleva al terreno de la ‘locura’. Gaslighting le llaman”, respondió Bertha Caraveo.

Bertha Caraveo le contesta a Chumel Torres

Después de que la senadora Bertha Alicia Caraveo, de Morena por el estado de Chihuahua, confirmó que la FGR abrió una carpeta de investigación en contra de Chumel Torres por violencia política de género en su contra, el comediante y conductor de El Pulso de la República dijo que no está triste ni preocupado.

“El pulso no soy yo compas, el Pulso somos yo y mis compas y entre todos hacemos estos que amamos y nos da de comer y de beber. El Pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo, este Pulso es una hidra y si le cortas la cabeza le crecen siete más ¡hijos de su pin… madre!

“Y de verdad no estoy ni triste ni preocupado porque soy de Chihuahua, soy del desierto, allá sacamos esperanza hasta debajo de las piedras; caminamos kilómetros para que nuestras vacas pasten; trabajamos todo el pu… día bajo el sol más cabrón del país.

“Pero saben qué también hay en Chihuahua, tarahumaras; y esos cab… vuelan y yo soy de allá y por mi sangre, les prometo que yo sé volar. ¡Déjense venir, y todavía le queda mucho pin… norte a estas venas!”, declaró Chumel Torres en un video publicado en redes sociales.

“¿Libertad de expresión? No. Aquí no. Aquí no existe eso. Pónganse en filita. Se la pelan al norte, perros. “Déjense venir, todavía le queda mucho norte estas venas”, escribió.

¿Libertad de expresión?

No. Aquí no. Aquí no existe eso. Pónganse en filita. Se la pelan al norte, perros. “Déjense venir, todavía le queda mucho norte estas venas”. pic.twitter.com/Zv4UAGnNfR — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 15, 2022

Tras lo expresado por Chumel Torres este martes, la senadora morenista cuestionó: “¿El derecho a vivir una vida libre de violencia machista?”.

“No. Aquí no. Aquí no existe eso. Pónganse en filita. Seguiré adelante hasta que la dignidad se haga costumbre. Déjense venir porque… ¡Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer!”, agregó Caraveo.

¿El derecho a vivir una vida libre de violencia machista? No. Aquí no. Aquí no existe eso. Pónganse en filita. Seguiré adelante hasta que la dignidad se haga costumbre. Déjense venir porque… ¡Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer! 💚💜 pic.twitter.com/dCATSvmQJT — Bertha Caraveo (@CaraveoBertha) March 15, 2022

“Tiene mucho machismo en esas venas. Sepa usted que la sangre chihuahuense es de la gente respetuosa de las mujeres. No es su caso”, agregó la legisladora de Chihuahua en su respuesta a Chumel Torres.