Tras la elección del morenista Alejandro Armenta como presidente de la Mesa Directiva del Senado, la senadora de Morena, Claudia Balderas Espinosa, fue expuesta en un video que circula en redes sociales en el que se observa cómo empuja a una mujer dentro de las instalaciones de la Cámara Alta.

De acuerdo con periodistas de la fuente legislativa, la senadora de representación proporcional, en compañía de su pareja, golpeó a la joven afuera del Salón de Sesiones. Refirieron que la trabajadora del Senado estaba en estado de ebriedad.

‼️‼️ Aquí el momento en que la senadora Claudia Balderas, de Morena, junto a su pareja, avienta a la joven que se identificó como trabajadora del @senadomexicano La joven fue víctima de la senadora pic.twitter.com/oByTmMHS33 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 1, 2022

La mujer, identificada como Amor Torres Carmona, fue cuestionada por reporteros si estaba en estado de ebriedad al interior de la Cámara Alta.

“No, estoy diciendo la verdad, qué necesidad tengo de incumplir. Cómo voy a estar en estado de ebriedad.

“Por qué o qué, si yo he estado desde las 5 de la mañana en el Senado de la República, por qué estaría en estado de ebriedad, es solo la presión”, respondió la mujer con dificultad para articular palabras.

Le mando material para su sección , querido @duendepregunton , trabajadora del Senado ebria , trabaja para la senadora Claudia Balderas de @PartidoMorenaMx , no podía saberse. Una chamba de esas. pic.twitter.com/S0qVtxWJV5 — Santiago Yedra Aviña 💙 (@SantiYedra) September 1, 2022

Amor Torres Carmona fue colaboradora del senador Félix Salgado Macedonio, también de Morena.

En febrero de 2020, la senadora Claudia Balderas negó que un hombre, que fue detenido mientras viajaban juntos en un vehículo, trabajara con ella ni era personal de su confianza, aunque admitió que en un tiempo sí fue su colaborador. El sujeto identificado como Mario Espinoza Zetina supuestamente viajaba con droga.

“No trabaja conmigo, trabajó en su momento, ahorita no trabaja conmigo, solo él me acompañaba(…) Hubo un pequeño incidente que lo pasaron en las redes, no hubo nada grave”, dijo en esa ocasión ante las preguntas de medios de comunicación en el Senado.

La senadora también evitó responder a cuestionamientos como si el hombre fue detenido en posesión de alguna droga, si es su vehículo personal el que manejaba al momento del incidente y negó que ella hubiera grabado a los elementos de la policía de la Ciudad de México en el acto.

Balderas no descartó hace dos años que la detención de Espinoza Zetina haya sido “montada” por alguien para perjudicarla.