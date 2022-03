La senadora Bertha Alicia Caraveo denunció formalmente a Chumel Torres ante la Fiscalía General de la República por violencia política de género en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La legisladora morenista y presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios en el Senado de la República acusó al comediante José Manuel Torres Morales de ser un violentador de mujeres y compartió la carátula de la denuncia que presentó ante la FGR.

“El comunicador Chumel Torres es un violentador de mujeres. Por eso lo denuncié hoy por violencia política de género ante la FGR en el marco del Día Internacional de la Mujer. Lo hago para que ninguna mujer o niña vuelva a sufrir de su machismo y odio”, escribió en su cuenta de Twitter la senadora por Chihuahua.

El comunicador @ChumelTorres es un violentador de mujeres. Por eso lo denuncié hoy por violencia política de género ante la @FGRMexico en el marco del #DiaInternacionalDeLaMujer. Lo hago para que ninguna mujer o niña vuelva a sufrir de su machismo y odio. #8Marzo2022 💚💜🔥 pic.twitter.com/mgO1MtAoFd — Bertha Caraveo (@CaraveoBertha) March 8, 2022

Bertha Caraveo aseguró presentar la denuncia en su carácter de ciudadana, ya que las agresiones de Chumel Torres afectaron su “dignidad humana”.

Hace unas semanas, Chumel Torres llamó “estúpida” y “tarada” a la senadora en su programa de YouTube. El comediante compartió la participación de la morenista en la tribuna del Senado, en la que defendió a José Ramón López Beltrán tras la publicación sobre la casa en Houston que rentaba junto a su esposa.

“Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la verga o es muy fuerte? ¡Váyase a la verga!”.

Estoy orgullosa de ser atacada por misóginos, clasistas, racistas y majaderos como @ChumelTorres. Por otro lado es un HONOR representar a los chihuahuenses buenos, respetuosos de las mujeres y de los más humildes. Mijo: Serénese, ya está grande para estos berrinches. Se ve mal. pic.twitter.com/y8HwkWHIBi — Bertha Caraveo (@CaraveoBertha) February 19, 2022

Tras las agresiones, la senadora dijo que “este tipo de discursos, que parten desde el odio irracional a las mujeres”, por lo que “deben ser señalados y nunca solapados, pues los machistas no deben contar jamás con la comodidad de nuestro silencio”.