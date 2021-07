Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que promover la Consulta Ciudadana de este domingo es un derecho.

Consideró que las restricciones dictadas por el INE para que algunos medios de comunicación e integrantes de Morena no promuevan la consulta es una apreciación “mal entendida” e incorrecta.

Es una consulta ciudadana, puedes ser miembro de un partido político, pero sigues siendo ciudadano o ciudadana, quitar los derechos por estar afiliado a un partido político y ahora dejas de ser ciudadano, o sea, está mal entendido eso, tienen todo el derecho cualquier miembro de cualquier partido político a promover una consulta ciudadana. Entonces no me parece que sea correcto, toda persona es ciudadana o ciudadano, independientemente de su filiación o no afiliación a un partido político, religión, en fin”, dijo.