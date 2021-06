CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó que “nuestros adversarios quieren poner a pelear a Marcelo -Ebrard- con Claudia -Sheinbaum”, en relación al reportaje del New York Times sobre las fallas en la construcción de la Línea 12 y el accidente que causó la muerte de 26 personas, la jefa de gobierno expresó que su relación con Ebrard “es muy buena”.

Mi relación con él es muy buena, para mí este no es un tema político, es más, sería mezquino hacer de esto un tema político. A mí me mueve la verdad, me mueve la justicia y me mueven las víctimas -del accidente de la línea 12. Lo que queremos todos es la verdad y la operación de la Línea 12, pero de forma segura, de forma segura (sic)…por eso digo…en donde salió -el reportaje- y todo esto, tiene que ver con otros temas, pero no voy a ahondar en eso, de mi lado jamás voy a politizar estos temas sino la verdad, la justicia y la reparación de la Línea 12”, aseguró en videoconferencia.