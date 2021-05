CIUDAD DE MÉXICO.- Después de dar a conocer que padres de familia “Prefieren concluir el ciclo a distancia”, ya que consideran que no hay condiciones sanitarias para regresar a clases presenciales sin tener riesgo de contagio, como es el caso de una secundaria vespertina en Xochimilco que ya decidió terminar el ciclo de forma virtual, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que sí existen las condiciones para regresar a clases.

Dada la evolución de la pandemia -de Covid- y el número de personas ya vacunadas, estamos en condiciones de ir regresando de manera paulatina con las condiciones de seguridad, y cada comunidad académica va a ir tomando sus propias decisiones” dijo Sheinbaum en videoconferencia.

En una nota publicada por un periódico de la CDMX, se detalla que en reunión urgente realizada la semana pasada, y después de consultar a los padres de familia y los maestros, los profesores de la secundaria vespertina de Xochimilco decidieron que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales, dado el alto número de contagios que ha habido en la zona y los decesos entre familiares de los alumnos.

Los profesores del plantel refirieron que los salones no están bien ventilados, les preocupa usar de nuevo el transporte público pues implica mayor riesgo de contagio por Covid, no tienen certeza de que la autoridad les provea implementos como gel antibacterial y termómetros y los alumnos no se muestran dispuestos a usar cubrebocas.