CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró grave que tras los resultados de las elecciones del 6 de junio se intente dividir a los habitantes de la capital.

En conferencia de prensa, sostuvo que el proyecto de su gobierno buscar acabar con las desigualdades, y el promover divisiones clasistas no abona al trabajo que se realiza en pro de la ciudadanía.

Me parece muy grave que se promueva este esquema de división en la ciudad, siempre lo he dicho, esta ciudad es solidaria y lo que buscamos justamente es acabar con esas desigualdades y no fomentarlas y no fomentar el clasismo, ni la discriminación, eso no es de esta ciudad, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno CDMX.