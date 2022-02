Después de que organizaciones feministas convocaron a una manifestación frente al Congreso de la Ciudad de México, para oponerse a las iniciativas de ley que buscan legalizar la maternidad subrogada en la capital, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó que debe abrirse un debate que incluya todas las posturas sobre el tema.

Que se abra un debate: es muy importante que en casos como éste, y como en otros, que el Congreso no decida sin escuchar, sin informar, sin consultar a la ciudadanía. Entonces es muy importante que en este caso como en otros, se abra la discusión, el debate y se legisle de la mejor manera”, dijo la jefa de gobierno en conferencia de prensa.

Las dos iniciativas que hay en el Congreso local son de la bancada de Morena y la del PRD, y al respecto Sheinbaum expuso: “en éste caso nosotros no presentamos la iniciativa –dijo refiriéndose al gobierno local- fue de los propios diputados, pero es muy importante que no avancen, a menos que no haya un debate, de escuchar qué es lo que opinan los diferentes grupos de la sociedad y si es necesario hasta una consulta”.

Excélsior publicó el pasado 11 de febrero la nota “Tras maternidad subrogada hay un lobby millonario” donde la exdiputada federal del PRD, Guadalupe Almaguer, afirmó que los legisladores que presentan este tipo de iniciativas “no trabajan solos, detrás hay un lobby millonario de empresas que se dedican a éste tema”.

Las iniciativas que presentaron en noviembre del año pasado en el Congreso local, Morena y el PRD, coinciden en proponer que sea legal la maternidad subrogada, mediante la firma de un convenio entre la mujer gestante y los padres biológicos, y que sea sin fines de lucro.

Sin embargo en entrevista con Excélsior, Patricia Olamendi, directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos, advirtió que permitir esta práctica mediante un convenio, le abre la puerta a empresas trasnacionales que ya se dedican a ese tema en otros países como Guatemala y la India, donde mujeres en situación de pobreza, quedan expuestas a situaciones de explotación y violación de sus derechos humanos.

Mientras que Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, alertó acerca de que ya existen varias empresas trasnacionales en México reclutando a mujeres en condición de pobreza para que ‘renten su vientre’ en favor de una pareja que no puede embarazarse.

El problema, de acuerdo a Ulloa, es que son empresas que prometen cierto pago a las mujeres, pero no siempre cumplen con el pago, además de colocarlas en situaciones que ponen en riesgo su salud, y aunque la maternidad subrogada sólo es legal en Tabasco y Sinaloa, ya están ocurriendo en Nayarit, Quintana Roo, Chiapas y otras entidades.