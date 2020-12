Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador aseguró que si algún familiar hace algo indebido se le debe juzgar conforme a la ley lo establece. Esto en relación con las acusaciones que han surgido entorno a Felipa Obrador, prima hermana del presidente López Obrador.

Ayer se publicó un reportaje en el que se acusa a la prima hermana del presidente, de participar con su empresa Litoral Laboratorios Industriales en contratos del gobierno federal, mismos que ascienden a más de 365 millones de pesos.

López Obrador dijo desconocer esta información, pero aseguró que si un familiar hace algo indebido, se le debe juzgar y castigar conforme lo marca la ley.

No se puede permitir la corrupción

En un texto de 2018 que mostró, López Obrador señaló su compromiso para evitar actos de corrupción, en donde describe que en su administración no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el nepotismo o los amiguismos. “No le puedo fallar al pueblo de México”, explicó.

Dijo también que no se va a proteger a nadie en este gobierno, porque esa es una de tantas diferencias (con las administraciones anteriores). “Que se haga la investigación, que se informe. pero yo no recomiendo a nadie y no hay influyentismo en mi administración”, afirmó.