Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró en el caso del general Salvador Cienfuegos si hay delitos cometidos, quienes resulten responsables deben ser procesados ante las autoridades mexicanas y aseguró que sin no hay confianza entre ambos países es difícil y casi imposible la cooperación entre ambos países contra el crimen.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller reconoció el que las autoridades estadounidense hayan desechado los cargos en contra del general Cienfuegos para que sea juzgado en México.

“Debe de alimentarse cotidianamente en la confianza, si no hay confianza entre nuestras instituciones, si no hay confianza de nuestros sistemas legales, o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible llevar a cabo una lucha eficaz en contra el crimen. Es una decisión que reconocemos positivamente.

“Si hay delitos cometido, que esto ya estar a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) investigar, substanciarlos, y sustentarlos en su caso, pues deben de ser quienes resulten responsables, procesarlos ante la autoridad mexicana, y presentados ante la justicia mexicana”, dijo.

En Palacio Nacional, Marcelo Ebrard señaló que la cooperación con Estados Unidos debe de fundamentar siempre en el respeto de las soberanía y el respeto a las instituciones.