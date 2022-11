Ciudad de México, 1 de noviembre 2022.- En un nuevo reto que incluye su permanencia en la Presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a quienes afirman que tiene presuntos vínculos con el crimen organizado a presentar una sola prueba, y si ésta existe estaría de por medio su dimisión.

“Si hubiese una prueba de un acuerdo, si presentan una prueba, renuncio a la Presidencia. Porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad”, señaló este martes en su habitual conferencia en Palacio Nacional ante preguntas sobre las críticas que ha recibido en este sentido.

Dijo que sus opositores “están ofuscados” y utilizan cualquier pretexto para atacarlo, como sus visitas a Badiraguato, Sinaloa, donde en alguna ocasión, marzo de 2020, saludó a Consuelo Loera, madre del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien está preso en Estados Unidos por narcotráfico. El saludo a la mujer, afirmó lo volvería a hacer.

“Sostienen que si voy a Badiraguato es porque tengo un acuerdo con el cártel de Sinaloa. ¡Una prueba, una! Con eso (renuncia).¡Ah! Saludo a la señora, a la mamá, una de mis visitas llegó la señora y la saludé y lo volvería a hacer, porque respeto a la gente mayor, respeto a cualquier persona y tengo mi conciencia tranquila”.

El titular del Ejecutivo federal expresó además que sin el fraude electoral de 2006, que llevó a Felipe Calderón a la Presidencia, México “estaría muchísimo mejor” y se hubieran evitado muchas tragedias, pues el panista desató la guerra contra el narcotráfico sólo para legitimarse.

—¿Considera entonces usted que llegó tarde a la Presidencia de la República? -se le preguntó.

— No, no llegué antes por el fraude electoral. Y sí, hubiésemos evitado muchas tragedias y no estaría así el país, estaría muchísimo, muchísimo mejor. Imagínense, el daño que causó la guerra de Calderón, que le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero nada más para buscar legitimidad para quedar bien con nuestros vecinos (Estados Unidos), porque eso también lo hizo (Carlos) Salinas después del fraude (de 1988), porque cuando no encuentran legitimidad aquí se van a buscar legitimidad al extranjero, y ahora está hasta de moda que se van a vivir al extranjero –contestó.

López Obrador negó tener pactos tanto con el crimen organizado, como con grupos de poder en el país.

“Yo no he entregado ninguna concesión a banqueros ni he entregado concesión a mineros, he defendido el petróleo, he defendido la industria eléctrica, nada, es puro cuento, es la forma de justificarse y hasta había tardado mucho porque uno ya sabe quién es quién”.

Dijo que en el país hay intelectuales “acomodaticios, simuladores, blandengues, que juegan un papel de apoyo a la oligarquía, son cómplices”.